מיקום: אולפנה "אהבת ישראל", נחל דולב 14, רמב"ש א'

מיועד לגילאי 3-11

מחיר כניסה: 15 שקלים (ילד נוסף 10 שקלים) כולל סופגניות, פעילויות, יצירה, סרטים, פרסים ומשחקים.

לפרטים נוספים: 0549547256 (נעימה)

Chanukah happening!!!! When? Sunday, 8th day of Chanukah, 1/1/2017 Where? Ulpanat Ahavat Yisrael (Nachal Dolev 14) For who? Kids ages 3 to 11 (up to 5th grade) Cost: 15 shekel only!! (Second child 10 shekel). Includes a donut and many fun activities!! What will be there?! Show Arts and crafts Movie Prizes Many games And more and more… Everyone will be there!! C U 2!! Any questions? Call Neima 0549547256 All proceeds go to the 12th grade, Ulpanat Ahavat Yisrael

צילום רפרודוקציה: shutterstock