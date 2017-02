שם הסרט: "החיים הסודיים של חיית המחמד שלי"

עלילת הסרט: בבניין מגורים הומה במנהטן, החלק המעניין של היום מתחיל אחרי שבעלי הכלבים והחתולים (כלומר, בני האדם) יוצאים למקום העבודה שלהם, בית הספר ושאר ענייני היום. זהו השלב בו חיות המחמד של הבניין פותחות את יומן, מבלות אחת עם השנייה וחולקות סיפורים על הבעלים שלהן. מנהיג הכלבים של הבניין, מקס, שמשוכנע שהוא מרכז עולמה של קטי, הבעלים שלו, מגלה שחייו השתנו מקצה לקצה כשהיא מחליטה להביא לביתה את דיוק, כלב רחוב מרושל, וכעת עליו לחלוק את אהבתה של קטי עם כלב נוסף. יום אחד, ללא כל התרעה מוקדמת, זוג הכלבים מוצא את עצמו אבוד ברחובות האכזריים של ניו יורק וכעת בשביל לשרוד עליהם לשים את המחלוקות ביניהם בצד ולהתאחד כנגד הארנב המטורף בעל המראה המתוק, המתכנן הפיכה צבאית של חיות נטושות... וכל זה מתרחש עוד לפני ארוחת הערב.

מחיר כרטיס: 15 שקלים

לבירורים: 052242614

פייסבוק: סרטים בית שמש

אנימציה בדף מדור: באדיבות המארגנים

The Secret Life of Pets

Taking place in a Manhattan apartment building, Max's life as a favorite pet is turned upside down, when his owner brings home a sloppy mongrel named Duke. They have to put their quarrels behind, when they find out that an adorable white bunny named Snowball is building an army of abandoned pets determined to take revenge on all happy-owned pets and their owners